Трамп заявил, что сделка с Ираном будет заключена в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель, передает CNN.
«Я думаю, что мы побеждаем в этой битве, но по-настоящему мы одержим победу в ближайшие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа, она наступит очень скоро, и цены на нефть рухнут», — сказал Трамп.
Он также отметил, что в настоящий момент стороны ведут переговоры и Тегеран «готов отказаться от ядерного оружия» и «дать нам (США. — РБК) все».
Накануне, 8 июня, Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Израилю и Ирану стоит «немедленно» прекратить обмениваться ударами.
После инцидента Трамп призвал Израиль «не мстить» Ирану. ЦАХАЛ, однако, вскоре заявила об ответных ударах по военным целям на территории Ирана.
После этого президент США заявил, что у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «не будет выбора», кроме как принять сделку с Ираном. «У него не будет выбора. Я принимаю решения», — сказал он. После данного заявления Израиль прекратил бить по Ирану, однако продолжил наносить удары по Ливану.
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