Собянин сообщил о пятом сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Утром 9 июня московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Кроме того, в аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На момент публикации материала ограничения продолжали действовать во всех воздушных гаванях столицы.