Собянин сообщил о пятом сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Это пятый с начала суток дрон, перехваченный на подлете к Москве.
Утром 9 июня московские аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Кроме того, в аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На момент публикации материала ограничения продолжали действовать во всех воздушных гаванях столицы.
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