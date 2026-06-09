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Вэнс заявил, что США заключат сделку с Ираном независимо от Израиля

Вэнс заявил, что в ходе переговоров стороны «пытаются обыграть друг друга», но важнейшим фактором остается не то, что «иранцы напишут на бумаге», а будут ли они соблюдать требования достигнутого соглашения.

Источник: РБК

Подход США к переговорам с Ираном будет основываться на том, что президент США Дональд Трамп сочтет лучшим для Америки, независимо от возможных разногласий с Израилем, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

«Очевидно, что у израильтян и США есть много общих интересов, но есть и ситуации, где наши интересы расходятся. Президент четко дал понять, что главная цель США в Иране — гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия», — сказал Вэнс.

Говоря о том, чего достигли США в ходе своей операции в Иране, Вэнс отметил: «Израилю это может нравиться или нет, но в конечном счете мы считаем, что это в наилучших интересах США».

Корреспондент также спросил у вице-президента, пытаются ли иранцы обыграть Штаты за столом переговоров. «Каждый всегда пытается обыграть друг друга», — ответил Вэнс. По его словам, важнейшим фактором успеха в переговорах является не то, что «иранцы напишут на бумаге», а будут ли они соблюдать требования достигнутого соглашения.

«Будем честны, иранцы не хотят продолжения этой войны. Это не в их интересах. И я думаю, они приходят за стол переговоров, выкладывая на стол реальные вещи. Мы, конечно, будем это проверять. Но если мы заключим эту сделку, это будет “хоум-ран” для американского народа», — заключил Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель. «Это будет полная победа, она наступит очень скоро, и цены на нефть рухнут», — подчеркнул он.

В конце мая The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что США и Иран принципиально согласовали параметры возможного соглашения, которое может привести к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Позднее агентство Fars со ссылкой на члена иранской переговорной команды Саида Аджарло сообщило, что Иран предложил Соединенным Штатам четырехэтапную рамочную структуру для возможного мирного соглашения.

В начале июня Трамп сообщил телеканалу ABC News, что договоренность с Ираном о прекращении огня может быть достигнута «в течение следующей недели». В тот же день Tasnim сообщило, что Иран приостановил переговоры — через посредников — в знак протеста против действий Израиля в Ливане.

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