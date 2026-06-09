Вэнс заявил, что США заключат сделку с Ираном независимо от Израиля

«Будем честны, иранцы не хотят продолжения этой войны. Это не в их интересах. И я думаю, они приходят за стол переговоров, выкладывая на стол реальные вещи. Мы, конечно, будем это проверять. Но если мы заключим эту сделку, это будет “хоум-ран” для американского народа», — заключил Вэнс.