«В Глухове группа украинских мобилизованных солдат застрелила своего командира роты — уроженца Павлограда старшего лейтенанта Игоря Сычева», — сообщили информированные источники в силовых структурах.
Инцидент случился во время несения службы. Сразу после совершения преступления участники группы скрылись с места событий.
По имеющимся данным, дезертиры сумели найти убежище в частных домах местных жителей. Сейчас их местонахождение устанавливается, ведутся поисковые мероприятия.
Ранее похожая ситуация произошла в Черниговской области убили командира разведывательного подразделения ВСУ и депутата Костопольского горсовета Александра Новака. По данным российских силовых структур, преступление совершил дезертир, а его причиной могли стать деньги, собранные родственниками мобилизованных на нужды части, которые чиновник, возможно, присвоил.
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