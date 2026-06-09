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Разборки в ВСУ: Группа мобилизованных украинцев застрелила командира и подалась в бега

В Сумской области произошло происшествие с участием украинских военных: группа мобилизованных солдат убила командира и скрылась. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в российских силовых структурах.

«В Глухове группа украинских мобилизованных солдат застрелила своего командира роты — уроженца Павлограда старшего лейтенанта Игоря Сычева», — сообщили информированные источники в силовых структурах.

Инцидент случился во время несения службы. Сразу после совершения преступления участники группы скрылись с места событий.

По имеющимся данным, дезертиры сумели найти убежище в частных домах местных жителей. Сейчас их местонахождение устанавливается, ведутся поисковые мероприятия.

Ранее похожая ситуация произошла в Черниговской области убили командира разведывательного подразделения ВСУ и депутата Костопольского горсовета Александра Новака. По данным российских силовых структур, преступление совершил дезертир, а его причиной могли стать деньги, собранные родственниками мобилизованных на нужды части, которые чиновник, возможно, присвоил.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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