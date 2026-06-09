Трамп: США и Иран могут достичь соглашения в ближайшие пару дней

Американский президент Дональд Трамп сказал, что до достижения соглашения с Ираном об урегулировании конфликта в ближайшие 2−3 дня.
Трамп сказал представителям СМИ, что «по-хорошему» соглашения было бы возможно достигнуть за час.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось.
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