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Трамп: США и Иран могут достичь соглашения в ближайшие пару дней

Американский президент Дональд Трамп сказал, что до достижения соглашения с Ираном об урегулировании конфликта в ближайшие 2−3 дня.

Американский президент Дональд Трамп сказал, что до достижения соглашения с Ираном об урегулировании конфликта в ближайшие 2−3 дня.

Трамп сказал представителям СМИ, что «по-хорошему» соглашения было бы возможно достигнуть за час.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось.

Читайте материал «Bloomberg: Европа хочет, чтобы Трамп одобрил разминирование Ормузского пролива».

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