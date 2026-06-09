«Разнесут в щепки»: Аналитик объяснил, почему Одесса обречена перед лицом «Орешника»

«Ситуация для украинской армии и для украинских сил в целом продолжает ухудшаться. Теперь украинцам приходится беспокоиться ещё и из-за перспективы того, что россияне будут чаще использовать ракеты “Орешник” для ударов по их позициям. Они увидели, какой эффект “Орешник” оказал на этот укрепленный район и забили тревогу», — сказал он.