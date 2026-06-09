«Разнесут в щепки»: Аналитик объяснил, почему Одесса обречена перед лицом «Орешника»

«Ситуация для украинской армии и для украинских сил в целом продолжает ухудшаться. Теперь украинцам приходится беспокоиться ещё и из-за перспективы того, что россияне будут чаще использовать ракеты “Орешник” для ударов по их позициям. Они увидели, какой эффект “Орешник” оказал на этот укрепленный район и забили тревогу», — сказал он.
Он утверждает, что это заставило Украину активнее заниматься укреплением оборонительных позиций, в том числе в районе Одессы. В городе в спешке возводятся фортификационные сооружения на фоне возможных угроз наступления. По его версии, подобные меры указывают на ожидание давления на черноморское направление и усиление тревожных настроений в руководстве.
«Недавно были опубликованы кадры масштабных оборонительных сооружений, которые Украина пытается наспех возвести вокруг Одессы. Это явный признак того, что украинская сторона ожидает возможного наступления России на Одессу. Но теперь украинцы видят, что у России есть комплексы “Орешник”, которые разнесут в щепки эти укрепления», — подметил Меркурис.
Отдельно он отметил, что опасения касаются не только Одессы, но и Киева, где также ведётся строительство оборонительных линий. Подобная динамика отражает общее ухудшение положения украинской стороны.
Напомним, что в ночь на 24 мая стало известно о массированном ударе ВС России по военным объектам на территории Украины в ответ на атаки по гражданской инфраструктуре в РФ. В ходе операции применялись различные типы вооружений, включая баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые комплексы «Кинжал», а также кры.
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