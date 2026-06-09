Сербский депутат: что стоит за поздравлением Макрона Пашиняну

Станоевич обратил внимание, что ранее Макрон направлял аналогичное поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Запад спит и мечтает нанести вред России. Ради этого они готовы обещать и Армении, и другим кавказским республикам все что угодно, лишь бы превратить их в прокси в этой гибридной войне против России», — объяснил собеседник RTVI.
По его оценке, в политике Пашиняна и Зеленского прослеживаются общие черты, которые не предвещают Армении ничего хорошего — особенно если вспомнить, к чему такой курс привел Украину.
В качестве примера Станоевич привел подавление оппозиционных партий и движений, аресты политических оппонентов и попытки вытеснить их из избирательного процесса. Он считает, что нынешние власти Армении действуют теми же методами, повторяя ошибки украинских коллег и превращая выборы в недемократическую процедуру.
При этом, напомнил сербский депутат, для Армении на кону стоят доходы ее граждан, работающих в России, а также экономические выгоды от союзных интеграционных объединений и поставок дешевых энергоносителей из РФ.
По мнению Станоевича, вместо того чтобы праздновать победу на парламентских выборах, Пашинян должен был «ответить перед народом за потерю Нагорного Карабаха».
Выборы депутатов Национального собрания Армении прошли 7 июня.
По данным Центральной избирательной комиссии республики, убедительную победу одержала партия «Гражданский договор» действующего премьер-министра Никола Пашиняна. За нее проголосовали 49,81% избирателей.
Лидеров гонки поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон. Свое обращение он опубликовал в соцсети X. «Рассчитываю продолжить вместе с вами начатую работу по дальнейшему укреплению нашего сотрудничества на благо наших народов, поддержке мира и суверенитета Армении, а также сохранению динамики сближения с Европой», — написал французский президент.
Второе место занял оппозиционный блок «Сильная Армения», который представляет бизнесмен Самвел Карапетян. Его результат составил 23,29% голосов. Тройку лидеров замыкает «Альянс Армения» во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном — альянс получил 9,94%.