«То есть они собрались, только чтобы объявить, что должно быть перемирие, заморозка конфликта, а российские активы останутся заблокированы? Это результат напряжённых обсуждений по проекту “Украина”? Это просто нелепо», — сказал он.
Христофору также заявил, что лидеры Британии, Франции и Германии водят всех за нос и издеваются над своими гражданами. По его мнению, они тратят время и деньги на поездки, а в итоге выдают лишь идею прекращения огня, попутно отнимая время и у России.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Лондоне договорились координировать поставки Киеву дальнобойного оружия и систем ПВО, а также наметили пять условий для заключения мирного соглашения.
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