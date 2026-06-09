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Губернатор сообщил о повреждении моста в Херсонской области после атаки

В Чонгаре после ночной атаки украинских БПЛА вновь поврежден мост, движение перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: РБК

В Чонгаре после ночной атаки украинских БПЛА вновь поврежден мост, движение перекрыто, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп», — отметил глава региона.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил об атаке на Чонгарский мост и призвал водителей сохранять бдительность.

В минувшее воскресенье, 7 июня, движение по мосту было перекрыто из-за атаки украинских беспилотников, которая произошла ночью с 6 на 7 июня. В результате сооружение получило повреждения. Проезд через Чонгарский пролив восстановили на следующий день, 8 июня, но уже в реверсивном режиме.

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