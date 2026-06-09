Собянин сообщил о сбитых дронах, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Материал дополняется.
Силы ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Силы ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Материал дополняется.