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Собянин сообщил о сбитых дронах, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РБК

Силы ПВО Минобороны России уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Материал дополняется.

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