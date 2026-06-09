Суд в США признал незаконным придуманный Трампом визовый сбор

Федеральный суд США отменил введённый администрацией президента Дональда Трампа сбор в 100 тысяч долларов при подаче заявления на рабочую визу H-1B. Судья Лео Сорокин признал платёж незаконным налогом, установленным в обход Конгресса. Об этом пишет CBS News.
Иск подали 20 американских штатов. Они настаивали, что мера, введённая в сентябре 2025 года, мешает школам, университетам и больницам нанимать квалифицированных иностранных специалистов. Суд с этим согласился и полностью отменил требование об уплате сбора в соответствии с Законом об административных процедурах.
Программа H-1B работает с 1990 года. Ежегодно по ней выдают 65 тысяч виз, ещё 20 тысяч — обладателям продвинутых учёных степеней. Обычные сборы для работодателей составляют 1,7−4,5 тысячи долларов.
Указ Трампа добавлял к этой сумме стотысячный платёж для всех новых заявителей, находящихся за пределами США.
Министерство внутренней безопасности раскритиковало решение суда, назвав его «судебным активизмом». В ведомстве заявили, что повышенные сборы должны были защитить американскую рабочую силу и сделать программу прозрачнее. Однако судья указал, что администрация так и не смогла убедительно обосновать необходимость столь серьёзного налогового бремени для участников программы.
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