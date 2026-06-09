Суд в США признал незаконным придуманный Трампом визовый сбор

Иск подали 20 американских штатов. Они настаивали, что мера, введённая в сентябре 2025 года, мешает школам, университетам и больницам нанимать квалифицированных иностранных специалистов. Суд с этим согласился и полностью отменил требование об уплате сбора в соответствии с Законом об административных процедурах.