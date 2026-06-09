Трамп раскрыл сроки перемирия между Ираном и Израилем

«У нас был очень хороший разговор [с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху]. Его атаковали, он ответил, и я не могу его за это винить. Но теперь они решили прекратить это. Так что просто оставят друг друга в покое еще на неделю или около того», — сказал Трамп (цитата по Al Jazeera).