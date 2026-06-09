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Трамп раскрыл сроки перемирия между Ираном и Израилем

Израиль и Иран «оставят друг друга в покое» как минимум на неделю, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: РБК

Израиль и Иран «оставят друг друга в покое» как минимум на неделю, заявил президент США Дональд Трамп.

«У нас был очень хороший разговор [с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху]. Его атаковали, он ответил, и я не могу его за это винить. Но теперь они решили прекратить это. Так что просто оставят друг друга в покое еще на неделю или около того», — сказал Трамп (цитата по Al Jazeera).

Материал дополняется.

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