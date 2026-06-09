Зеленский назвал ошибку США в отношении Украины

Он заявил, что переговоры РФ и США по Украине были без участия самой Украины. По словам Зеленского, это стало ошибкой, в первую очередь для американской стороны, поскольку, как он считает, президент России Владимир Путин якобы смог этим воспользоваться для ослабления Вашингтона.