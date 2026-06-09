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Зеленский назвал ошибку США в отношении Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian заявил, что США допустили ошибку, организовав переговоры с Россией в Анкоридже.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian заявил, что США допустили ошибку, организовав переговоры с Россией в Анкоридже.

Он заявил, что переговоры РФ и США по Украине были без участия самой Украины. По словам Зеленского, это стало ошибкой, в первую очередь для американской стороны, поскольку, как он считает, президент России Владимир Путин якобы смог этим воспользоваться для ослабления Вашингтона.

Глава киевского режима утверждает, что российский лидер якобы лгал президенту США Дональду Трампу. Зеленский также заявил, что готов к переговорам с Россией, однако, не хочет идти на территориальные уступки.

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