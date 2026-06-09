В США погиб историк, лауреат Пулитцеровской премии Гордон Вуд

Гордон Вуд родился в ноябре 1933 года в Конкорде, штат Массачусетс. Защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете. После учебы преподавал в Гарварде, Мичиганском и Брауновском университетах. В 1993 году Гордон Вуд был удостоен Пулитцеровской премии по истории за книгу «Радикализм американской революции». За книгу «Создание Американской республики, 1776−1787» он получил премию Бэнкрофта в 1970 году. В 2010 году президент Барак Обама наградил его Национальной гуманитарной медалью.