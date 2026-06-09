В колонии Ульяновской области предотвратили теракт в канун курбан-байрама

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Волгограда, который с 2023 года тайно сотрудничал с ВСУ. По данным ФСБ, через оформленные им сим-карты аферисты с Украины похитили около 300 млн руб. у российских граждан, в том числе у родственников пропавших без вести и попавших в плен участников военной операции.