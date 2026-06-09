В колонии Ульяновской области предотвратили теракт в канун курбан-байрама

ФСБ предотвратила теракт колонии в Ульяновской области.
Силовики предотвратили теракт в колонии Ульяновской области, который готовил сторонник запрещенной в России международной террористической организации, сообщил РБК Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, осужденный 1985 года рождения намеревался убить сотрудников исправительного учреждения в период празднования курбан-байрама.
«Я планировал организовать нападение на сотрудников тюрьмы, руководство и инспекторов с целью их захвата и последующего убийства. Для этого я искал пособников. У меня уже были заготовлены заточки и арматура, изучены схемы передвижения тюрьмы, действия сотрудников», — отметил фигурант.
По версии следствия, мужчина действовал из религиозной ненависти и вражды, пытаясь «пошатнуть устои традиционного ислама». Однако благодаря совместным действиям ФСБ и ФСИН действия мужчины пресекли на стадии приготовления к теракту. Пострадавших и материального ущерба не обнаружено.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта).
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Волгограда, который с 2023 года тайно сотрудничал с ВСУ. По данным ФСБ, через оформленные им сим-карты аферисты с Украины похитили около 300 млн руб. у российских граждан, в том числе у родственников пропавших без вести и попавших в плен участников военной операции.
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