Киев боится срыва членства в ЕС: что может помешать переговорам

Дополнительное беспокойство Киева вызывает инициатива Франции и ФРГ о возможном предоставлении Украине статуса «ассоциированного членства» в ЕС. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, украинская сторона не отвергает данное предложение, однако рассчитывает получить более четкие гарантии относительно того, каким образом этот формат может привести к полноценному членству в Евросоюзе.