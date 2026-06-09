Трамп анонсировал сделку с Ираном в ближайшие два-три дня

«Ормузский пролив тогда сразу откроется. Он откроется незамедлительно после подписания документа, которое может произойти через два-три дня», — цитирует телеканал слова президента.
Трамп также отметил, что стороны приблизились к финальному этапу переговоров. «Мы переживаем последние муки рождения очень, очень хорошей сделки, которая не позволит Ирану никоим образом получить ядерное оружие», — добавил он.
По мнению главы Белого дома, все спорные моменты уже урегулированы, и стороны во многом готовы к подписанию договоренностей. Вместе с тем Дональд Трамп подчеркнул, что морская блокада иранских портов со стороны США продолжает действовать.