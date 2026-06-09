Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал сделку с Ираном в ближайшие два-три дня

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз анонсировал заключение мирных договоренностей между США и Ираном. На этот раз он заявил, что Вашингтон и Тегеран могут прийти к соглашению в ближайшие 48−72 часа. Об этом сообщает CNN.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Ормузский пролив тогда сразу откроется. Он откроется незамедлительно после подписания документа, которое может произойти через два-три дня», — цитирует телеканал слова президента.

Трамп также отметил, что стороны приблизились к финальному этапу переговоров. «Мы переживаем последние муки рождения очень, очень хорошей сделки, которая не позволит Ирану никоим образом получить ядерное оружие», — добавил он.

По мнению главы Белого дома, все спорные моменты уже урегулированы, и стороны во многом готовы к подписанию договоренностей. Вместе с тем Дональд Трамп подчеркнул, что морская блокада иранских портов со стороны США продолжает действовать.

Ранее американский президент обещал, что в течение двух недель Вашингтон объявит о «полной победе» над Ираном и заключит финальное соглашение. Кроме того, он высказал мнение, что Израиль не будет наносить новые удары по иранской территории.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше