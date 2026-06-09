Трамп анонсировал сделку с Ираном в ближайшие два-три дня

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз анонсировал заключение мирных договоренностей между США и Ираном. На этот раз он заявил, что Вашингтон и Тегеран могут прийти к соглашению в ближайшие 48−72 часа. Об этом сообщает CNN.