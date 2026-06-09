Зеленский через Абрамовича передал Москве позицию Киева по Донбассу

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, что Киев не откажется от Донбасса. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.
По данным издания, в мае Абрамович тайно приезжал в Киев для переговоров с Зеленским. Украинский лидер утверждает, что во время этой встречи сообщил ему о нежелании уступать Донбасс, чего, как пишет The Guardian, добивается Москва.
Зеленский также заявил изданию, что среди людей вокруг президента России Владимира Путина есть разные группы. По его словам, часть из них выступает за продолжение конфликта, а часть хочет его остановки. Он связал это с тяжелым положением российской экономики.
8 июня глава киевского режима подтвердил, что встречался в Киеве с Романом Абрамовичем. До этого в Кремле сообщали о непубличных контактах с украинской стороной и визите в Киев известного российского бизнесмена, не называя его имени.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что предприниматель после встречи с Зеленским передал информацию Москве. Президент России Владимир Путин сообщал, что через этого человека получил просьбу украинского лидера о личной встрече, однако усомнился в целесообразности таких переговоров на фоне последних заявлений Киева.
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