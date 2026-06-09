Трамп опять разразился оптимистичными заявлениями о прекращении войны

Великодушный Трамп добавил: «Если мы устроим бомбардировку, вы знаете, что погибнет много людей. Кто хочет этого? Я не хочу, и… у нас будет подписанный документ, который на самом деле сильнее, чем бомбардировка. Что оказалось очень действенным, так это блокада. Блокада оказалась намного сильнее бомбардировок, и на самом деле это было сочетание нашего первоначального удара и последующей блокады, но вы знаете, что их экономика действительно страдает, и они собираются заключить сделку».