Трамп опять разразился оптимистичными заявлениями о прекращении войны

Не успела затихнуть новая ракетная дуэль между Ираном и Израилем, а Дональд Трамп опять излучает оптимизм и снова раздает крутые обещания. Теперь вот президент США утверждает, что Ормузский пролив «может открыться через два-три дня». Трамп заявил журналистам, что США приближаются к заключению мирного соглашения с Ираном, которое запретит Тегерану обладать ядерным оружием.
Выступая перед вылетом из Нью-Йорка на взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Кеннеди, Трамп заявил журналистам, что Израиль и Иран оставят друг друга в покое как минимум на неделю после того, как у него состоялся «очень хороший разговор» с президентом Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Его ударили, и он нанес ответный удар, и я не могу винить его за это, — простыми словами поведал о текущей международной ситуации Дональд Трамп. — Но его ударили, он нанес ответный удар, и теперь они решили разойтись. Так что они собираются просто оставить друг друга в покое еще на неделю или что-то в этом роде».
Американский президент также сказал, что США «находятся в последних шагах от того, что станет очень, очень выгодной сделкой, которая никоим образом не позволит создать ядерное оружие».
Трампа добавил: «И Ормузский пролив [Ормузский пролив] откроется немедленно. Соглашение вступит в силу немедленно после подписания, что может произойти через два или три дня».
Трамп также сказал, что пилоты американского вертолета Apache, который упал недалеко от Ормузского пролива прошлой ночью, находятся в безопасности.
«Я думаю, что мы очень близки к заключению очень, очень хорошей, прочной, действенной сделки», — заявил Трамп, возвращаясь к более широкому контексту затеянной им иранской войны. — Если мы начнем бомбить — что мы можем сделать очень легко, если захотим, — и потратим на бомбардировки еще две-три недели, у них вообще ничего не останется, но пролив будет закрыт еще несколько месяцев".
Великодушный Трамп добавил: «Если мы устроим бомбардировку, вы знаете, что погибнет много людей. Кто хочет этого? Я не хочу, и… у нас будет подписанный документ, который на самом деле сильнее, чем бомбардировка. Что оказалось очень действенным, так это блокада. Блокада оказалась намного сильнее бомбардировок, и на самом деле это было сочетание нашего первоначального удара и последующей блокады, но вы знаете, что их экономика действительно страдает, и они собираются заключить сделку».
Трамп делал аналогичные оптимистичные заявления о том, что мирное соглашение было близко к подписанию, но конфликт разгорался вновь, комментирует последние высказывания главы Белого дома канал Sky News. На этот раз его заявление прозвучало в опасный момент, когда Иран и Израиль прекратили атаки после того, как нанесли новые удары в воскресенье и понедельник.
Между тем американский вице-президент Джей Ди Вэнс затронул тему дипломатических отношений США с Израилем после того, как отношения Дональда Трампа с Биньямином Нетаньяху, как сообщается, в последнее время обострились. На прошлой неделе появилось сообщение о том, что Трамп назвал премьер-министра Израиля «чертовым (это очень мягко говоря — “МК”) сумасшедшим» во время телефонного разговора по поводу боевых действий в Ливане. Позже Трамп подтвердил, что использовал эту фразу, но настаивал на том, что у него «очень хорошие отношения» с Нетаньяху.
Говоря об отношениях двух лидеров, вице-президент США Вэнс сказал Fox News: «У израильтян и Соединенных Штатов много общих интересов, но у нас также бывают ситуации, когда наши интересы расходятся. Я думаю, что президент очень ясно дал понять, что, хотя у Израиля, очевидно, есть какие-то свои цели, главная цель Соединенных Штатов в Иране — обеспечить, чтобы у Ирана не было ядерного оружия».
Вэнс сказал, что «за последние полтора года мы создали необходимое пространство, в котором президент верит — и я думаю, что он прав, — что мы можем добиться долгосрочного урегулирования ядерной сделки с Ираном. Израилю это может понравиться, а может и не понравиться. Но, по сути, мы считаем, что это в наилучших интересах Соединенных Штатов Америки».