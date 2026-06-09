Путин преподнес НАТО неприятный сюрприз после переброски войск в Арктику

Авторы публикации отметили, что в последние годы Североатлантический альянс значительно нарастил присутствие в арктическом регионе. По их данным, НАТО регулярно проводит там крупные учения с участием тысяч военнослужащих, отрабатывая действия в условиях низких температур, передает АБН24.
На этом фоне внимание китайских журналистов привлекли сообщения о том, что атомная подводная лодка «Архангельск» проекта «Ясень-М» выполнила пуск крылатой ракеты «Оникс» из подводного положения в акватории Баренцева моря. Согласно приведенным данным, цель находилась на расстоянии около 200 километров.
По мнению авторов материала, этот эпизод стал демонстрацией возможностей российских подводных сил и показал способность наносить удары из скрытых районов базирования и патрулирования.
В публикации также отмечается растущее значение Арктики в международной политике. Китайские аналитики связывают это с конкуренцией мировых держав за регион, обладающий значительными природными ресурсами и важным стратегическим положением.
Авторы статьи считают, что действия российской стороны стали сигналом для стран НАТО на фоне продолжающегося усиления военной активности альянса в северных широтах. При этом речь идет об оценках китайского издания, приведенных в материале.
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