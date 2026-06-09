Украинских спортсменов оштрафовали за нежелание слушать гимн РФ

«Я финишировал третьим в соревновании левой рукой, а мой товарищ по команде — вторым. Нас оштрафовали за то, что мы ушли с подиума, не соблюдя регламент награждения. Мы обсудили ситуацию с тренером и приняли решение оставить подиум. В первые мгновения я испытал настоящий шок. Позже меня еще отправили на допинг-контроль, и сотрудник, проводивший процедуру, поинтересовался, почему я покинул пьедестал во время церемонии. Штраф мы уже оплатили — по 250 евро на каждого», — рассказал Луцишин в интервью порталу Tribuna.