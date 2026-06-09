Украинских спортсменов оштрафовали за нежелание слушать гимн РФ

Европейская федерация армрестлинга (EAF) наложила штрафные санкции на украинских параспортсменов Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука в размере 250 евро для каждого. Причиной стал их отказ присутствовать во время исполнения государственного гимна России на церемонии вручения наград, после того как российский участник Андрей Гаврилов одержал победу на европейском первенстве.
Состязания среди параармрестлеров в рамках чемпионата Европы состоялись 14−15 мая в Будапеште. В категории веса до 60 кг, при борьбе левой рукой среди мужчин, страдающих церебральным параличом, первое место занял Гаврилов, вторым финишировал Сидорчук, а третьим — Луцишин. После того как спортсменам вручили награды, зазвучал гимн России. Оба украинца покинули пьедестал, тем самым нарушив установленный порядок церемонии награждения.
«Я финишировал третьим в соревновании левой рукой, а мой товарищ по команде — вторым. Нас оштрафовали за то, что мы ушли с подиума, не соблюдя регламент награждения. Мы обсудили ситуацию с тренером и приняли решение оставить подиум. В первые мгновения я испытал настоящий шок. Позже меня еще отправили на допинг-контроль, и сотрудник, проводивший процедуру, поинтересовался, почему я покинул пьедестал во время церемонии. Штраф мы уже оплатили — по 250 евро на каждого», — рассказал Луцишин в интервью порталу Tribuna.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.