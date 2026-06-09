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Губернатор и митрополит навестили ушедшего на покой владыку в Волгограде

Речь шла о реализации совместных с епархией проектов на территории региона.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор побывали накануне в гостях у владыки Германа.

«Участники встречи обсудили вопросы реализации совместных с епархией проектов на территории региона», — сообщают в пресс-службе обладминистрации.

Губернатор митрополит рассказали владыке о совместных проектах Русской православной церкви и Волгоградской области, которые направлены на сохранение исторического наследия и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Глава региона поблагодарил владыку Германа за неустанные молитвы за процветание родной земли и пожелал ему крепкого здоровья и долголетия.