Губернатор и митрополит навестили ушедшего на покой владыку в Волгограде

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор побывали накануне в гостях у владыки Германа.
«Участники встречи обсудили вопросы реализации совместных с епархией проектов на территории региона», — сообщают в пресс-службе обладминистрации.
Губернатор митрополит рассказали владыке о совместных проектах Русской православной церкви и Волгоградской области, которые направлены на сохранение исторического наследия и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Глава региона поблагодарил владыку Германа за неустанные молитвы за процветание родной земли и пожелал ему крепкого здоровья и долголетия.