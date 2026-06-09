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«Эффективнее ударов»: Трамп заявил, что предпочел бы не возобновлять атаки

Американский президент Дональд Трамп сказал, что хотел бы избежать возобновления ударов по Ирану.

Американский президент Дональд Трамп сказал, что хотел бы избежать возобновления ударов по Ирану.

Трамп заявил, что США блокируют иранские порты, и данные шаги, по его мнению, должны эффективнее бомбардировок подтолкнуть власти страны к соглашению об урегулировании.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось.

Читайте материал «Трамп: США и Иран могут достичь соглашения в ближайшие пару дней».

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