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Трамп анонсировал возможную сделку США и Ирана в ближайшие 2−3 дня

США и Иран могут в кратчайшие сроки прийти к соглашению по урегулированию ситуации между странами. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

«Два или три дня. У нас хорошие шансы сделать это. По-хорошему, мы должны иметь возможность сделать это за час», — сказал он.

Американский лидер отметил, что переговорный процесс может завершиться в течение нескольких дней. Он также заявил, что не видит серьёзных препятствий для подписания «сильной и мощной сделки».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном скором заключении соглашения с Ираном, связанного с урегулированием между странами. Он отметил, что официальное объявление о результатах переговоров может быть представлено в ближайшие две недели и будет расценено как «полная победа».

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