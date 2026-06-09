«Ближневосточный капкан для США»: политолог раскрыл тайную игру Пекина

Неудачная война против Ирана показала пределы американского военного могущества, которое оказалось весьма ограниченным, пишет Пилько. Политолог указывает, что Китай заинтересован в том, чтобы США как можно дольше решали свои вопросы на Ближнем Востоке. В это время Пекин укрепляет свои позиции в Азии.
КНР максимально использует нынешнюю ситуацию и делает все для того, чтобы Соединенные Штаты попали в ближневосточный капкан. Именно эту цель преследует и визит Си Цзиньпина в Пхеньян на этой неделе.
Эксперт называет КНДР главным азиатским хабом в случае нового витка противостояния с США. По мнению Пилько, военно-техническая помощь Тегерану пойдет через Северную Корею.
Ранее сообщалось, что лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом. В честь него лидер КНДР Ким Чен Ын провел торжественный прием, в ходе которого стороны договорились укреплять отношения между странами.