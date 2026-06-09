«Ближневосточный капкан для США»: политолог раскрыл тайную игру Пекина

Неудачная война против Ирана показала пределы американского военного могущества, которое оказалось весьма ограниченным, пишет Пилько. Политолог указывает, что Китай заинтересован в том, чтобы США как можно дольше решали свои вопросы на Ближнем Востоке. В это время Пекин укрепляет свои позиции в Азии.