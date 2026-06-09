Трамп допустил достижение сделки с Ираном через два-три дня

Дональд Трамп вновь анонсировал скорую сделку с Ираном: по его словам, стороны могут за два-три дня заключить соглашение об отказе Тегерана от ядерного оружия и открытии Ормузского пролива. При этом несколькими часами ранее американский лидер заявлял, что Вашингтон достигнет «полной победы» в конфликте в ближайшие две недели. Как подсчитал CNN, президент США уже 37 раз объявлял о скорой сделке с Ираном — но ее до сих пор нет.