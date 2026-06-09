Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские власти опровергли новости о массовых сокращениях чиновников

Ранее сообщалось, что штат уменьшится на 15%

Источник: Живем в Нижнем

В правительстве Нижегородской области назвали недостоверной информацию о готовящихся сокращениях. Ранее новости о якобы планируемых увольнениях появились в местных СМИ. В частности, речь шла о том, что в целях экономии к октябрю штат органов государственного и муниципального управления «урежут» на 15%.

После публикаций в нижегородских интернет-изданиях в правительстве опубликовали опровержение. По официальной информации, сокращать численность сотрудников в текущем году не планируется. При этом специалисты будут прорабатывать меры для повышения эффективности управления в органах власти с учетом макроэкономической обстановки.

Ранее стало известно, какие работники наиболее востребованы в Нижегородской области в начале лета. Вырос спрос на уборщиц и поваров.