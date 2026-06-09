Нижегородские власти опровергли новости о массовых сокращениях чиновников

В правительстве Нижегородской области назвали недостоверной информацию о готовящихся сокращениях. Ранее новости о якобы планируемых увольнениях появились в местных СМИ. В частности, речь шла о том, что в целях экономии к октябрю штат органов государственного и муниципального управления «урежут» на 15%.
После публикаций в нижегородских интернет-изданиях в правительстве опубликовали опровержение. По официальной информации, сокращать численность сотрудников в текущем году не планируется. При этом специалисты будут прорабатывать меры для повышения эффективности управления в органах власти с учетом макроэкономической обстановки.
Ранее стало известно, какие работники наиболее востребованы в Нижегородской области в начале лета. Вырос спрос на уборщиц и поваров.