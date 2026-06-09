В Красноярске стартовал новый этап модернизации центров помощи семьям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске начали обновлять три центра помощи семье и детям.
Ремонт идёт в краевом центре семьи (ул. Павлова, 17), а также в центрах «Доверие» (ул. Спортивная, 188) и «Надежда» (ул. Железнодорожников, 30). Их официальный символ — яркий подсолнух, который теперь встречает посетителей у входа.
Модернизация проходит в рамках проекта «Семейная помощь». Всего в Красноярском крае работают 15 специализированных центров помощи семье и детям. Полностью преобразить все такие учреждения в регионе планируют к 2030 году.
Ежегодно в центры обращаются более 40 тысяч семей — многодетные, с детьми-инвалидами, неполные, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Поддержку оказывают очно и дистанционно. Педагоги-психологи, реабилитологи и логопеды проводят групповые и индивидуальные занятия.
Некоторые учреждения предоставляют временное проживание для детей. Это нужно, если родители на стационарном лечении, в командировке или когда решается вопрос об ограничении родительских прав. В ряде территорий действуют социальные гостиницы для молодых женщин с детьми, оставшихся без поддержки близких.
По поручению Губернатора края Михаила Котюкова в центрах внедряют принципы семейноцентричности. Появились «семейные субботы», «семейные окна» в МФЦ, гибкие графики работы, услуги социальных нянь, уютные «семейные гостиные» и «семейные мастерские».
«Модернизация центров семьи напрямую связана с нацпроектом “Семья”. Преобразования с учётом единого подхода к пространству и перечню услуг повышают доступность и качество помощи, создают благоприятную среду для развития и благополучия каждой семьи», — подчеркнула министр социальной политики края Ирина Пастухова.