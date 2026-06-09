В Красноярске стартовал новый этап модернизации центров помощи семьям

Некоторые учреждения предоставляют временное проживание для детей. Это нужно, если родители на стационарном лечении, в командировке или когда решается вопрос об ограничении родительских прав. В ряде территорий действуют социальные гостиницы для молодых женщин с детьми, оставшихся без поддержки близких.