На Дону прошла региональная сессия форума «Сильные идеи для нового времени»

В донской столице состоялась региональная сессия по генерации идей форума «Сильные идеи для нового времени»-2026. Форум преследует задачу собрать и продвинуть инициативы, предложенные гражданами из разных уголков страны, в интересах достижения национальных целей развития.
Организаторами мероприятия стали Агентство стратегических инициатив (АСИ), фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. За шесть лет через крауд-платформу форума прошли почти 600 тыс. участников из всех регионов России и 45 стран мира. Было представлено более 120 тыс. идей. Тысячи проектов получили поддержку через механизмы АСИ и региональные инструменты развития.
С приветственным словом к участникам обратились первый заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Игорь Карачин и первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.
По словам Алексея Господарева, каждый, кто принимает участие в региональной сессии — эксперты, преподаватели и студенты вузов, представители деловых объединений, неравнодушные дончане — могут предложить свои идеи в различных сферах.
«Это особенно ценно сейчас, в сложных макроэкономических условиях. Мы традиционно входим в топ-10 регионов по количеству инициатив. В 2025 году от донского края поступило более 1,7 тыс. предложений. Уверен, что и на этот раз дончане проявят активность в формировании повестки развития региона и страны», — подчеркнул заместитель губернатора.
Участники сессии разделились на группы по пяти направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая и климатическая инициатива», «Национальная предпринимательская инициатива», «Национальная технологическая инициатива». Предложения обсудили, структурировали и отобрали наиболее перспективные для экспертной проработки и подачи на платформу идея.росконгресс.рф до 15 июня.