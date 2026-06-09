На Дону прошла региональная сессия форума «Сильные идеи для нового времени»

«Это особенно ценно сейчас, в сложных макроэкономических условиях. Мы традиционно входим в топ-10 регионов по количеству инициатив. В 2025 году от донского края поступило более 1,7 тыс. предложений. Уверен, что и на этот раз дончане проявят активность в формировании повестки развития региона и страны», — подчеркнул заместитель губернатора.