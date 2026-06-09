Выпускник проекта «Время героев» Сидоренко стал замминистра курортов Кубани

В руководстве министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края произошло знаковое кадровое назначение. Пост заместителя министра занял участник боевых действий и выпускник престижной кадровой программы «Время героев» Дмитрий Сидоренко. Его личным наставником в рамках проекта выступал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«Краснодарский край всегда был и остается главной здравницей страны. Сегодня туризм — это один из локомотивов нашей экономики. Развивать это направление должны настоящие профессионалы — преданные Родине, идейные, мотивированные и настойчивые люди, готовые служить обществу. Именно такими управленцами нового поколения являются участники специальной военной операции, успешно окончившие проект “Время героев”, — прокомментировал Вениамин Кондратьев.
Дмитрий Сидоренко — ветеран нескольких вооруженных конфликтов. После завершения военной службы он прошел серьезную профессиональную переподготовку и стажировку в ключевых структурах региона: исполнительных ведомствах, Законодательном Собрании и Контрольно-счетной палате Краснодарского края.
Назначение Сидоренко — не единственный пример успешной интеграции участников СВО в государственное управление на Кубани. В октябре 2025 года еще один выпускник программы «Время героев», орденоносец Сергей Крившенко, занял должность заместителя министра образования и науки Краснодарского края, возглавив направление военно-патриотического воспитания молодежи.
Федеральный проект «Время героев» реализуется по поручению президента Владимира Путина для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и госкорпорациях. В развитие этой инициативы в феврале 2025 года в Краснодарском крае по инициативе губернатора запустили региональный аналог программы под названием «Герои Кубани».