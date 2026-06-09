Выпускник проекта «Время героев» Сидоренко стал замминистра курортов Кубани

Федеральный проект «Время героев» реализуется по поручению президента Владимира Путина для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах власти и госкорпорациях. В развитие этой инициативы в феврале 2025 года в Краснодарском крае по инициативе губернатора запустили региональный аналог программы под названием «Герои Кубани».