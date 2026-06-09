Краснов: Беларусь и РФ планируют создать единую судебную практику

«Здесь имеется значительный потенциал. Завтра подписываем первый в истории двух стран Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями. Уверен, что данный документ станет платформой для создания единой судебной практики в рамках Союзного государства, позволит унифицировать подходы судов по всем видам судопроизводства», — сказал Краснов.