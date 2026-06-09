Краснов: Беларусь и РФ планируют создать единую судебную практику

Краснов обратил внимание на то, что РФ и Беларусь исторически связывают братские отношения, общая память и культурное единство народов. Он поздравил главу государства с 30-летием образования Союзного государства, которое отмечалось 2 апреля.
«Вам, как одному из основателей и вдохновителей взаимной интеграции двух стран, в этих процессах принадлежит особая роль», — цитирует пресс-служба Верховного суда РФ слова председателя.
Он уточнил, что совместно с председателем Верховного Суда Беларуси Андреем Шведом принято решение о значительном расширении горизонтов ведомственных двусторонних отношений.
«Здесь имеется значительный потенциал. Завтра подписываем первый в истории двух стран Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между высшими судебными инстанциями. Уверен, что данный документ станет платформой для создания единой судебной практики в рамках Союзного государства, позволит унифицировать подходы судов по всем видам судопроизводства», — сказал Краснов.
По его словам, судебные системы Беларуси и РФ похожи, но странам есть чему учиться, в том числе в сфере цифровизации правосудия и использования новых технологий в судебной деятельности.
Краснов заверил белорусского лидера в том, что вместе с Андреем Шведом будут работать над повышением эффективности и качества правосудия в РФ и Беларуси.
Во время визита в республику Краснов примет участие в круглом столе вместе с судьями и представителями научного сообщества по вопросам использования научных технологий в рамках уголовного судопроизводства.