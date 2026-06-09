Отделение посольства России откроется в Могилеве

Дипломат назвал показательным то, как активно расширяется сеть диппредставительств в Беларуси и России. По его мнению, это связано с активным ростом сотрудничества между регионами, которое стало одним из ключевых факторов развития торгово-экономических и кооперационных связей в Союзном государстве.