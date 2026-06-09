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Отделение посольства России откроется в Могилеве

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Отделение российского посольства откроется в Могилеве после завершения ремонтных работ в здании на улице Ленинской, сообщили участники встречи руководства Могилевской области и российской дипмиссии.

Источник: Sputnik.by

Вопрос открытия нового отделения обсуждался на встрече председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко с советником-посланником посольства России в Беларуси Владимиром Ваньке.

По словам Исаченко, Беларусь и Россия сохраняют тесные экономические связи, а межрегиональное сотрудничество остается одним из ключевых направлений двустороннего взаимодействия.

Он отметил, что партнерами Могилевской области являются 78 российских регионов, при этом соглашения о сотрудничестве подписаны с 29 из них.

«Безусловно, открытие отделения посольства Российской Федерации в Могилеве будет способствовать укреплению экономических, межрегиональных и культурных связей», — цитирует слова главы региона БелТА.

В свою очередь Ваньке подчеркнул, что новое отделение позволит гражданам России, постоянно проживающим в регионе, и в том числе туристам, оперативно получать необходимую консульскую и дипломатическую поддержку.

По его словам, благодаря открытию представительства многие вопросы можно будет решать непосредственно в Могилеве, не тратя время на поездки в белорусскую столицу и ожидание записи.

Работа отделения будет способствовать развитию туристических, социальных и культурных связей между регионами Беларуси и России.

Разместится отделение посольства РФ на улице Ленинской. В настоящее время в здании продолжаются ремонтные работы, после завершения которых состоится официальное открытие.

Ранее российский посол в Беларуси Борис Грызлов заявил о том, что отделения посольства России откроют в Витебске, Гомеле и Могилеве.

Дипломат назвал показательным то, как активно расширяется сеть диппредставительств в Беларуси и России. По его мнению, это связано с активным ростом сотрудничества между регионами, которое стало одним из ключевых факторов развития торгово-экономических и кооперационных связей в Союзном государстве.

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