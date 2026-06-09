Польша изменила правила подачи на визу для всех категорий белорусов. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
С 8 июня 2026 года в визовых центрах Польши поменялась система записи на подачу документов. Так, для всех категорий заявителей был введен верифицированный лист ожидания.
После прохождения всех этапов регистрации белорусы попадут в список ожидания, а не в календарь записи. В момент, когда появятся свободные даты, системы отправит уведомление на электронную почту. Для бронирования слота дадут 48 часов. Если за указанный период белорусы не выберут время, то заявка из листа ожидания будет удалена.
Вместе с тем основные этапы оформления (создание и активация аккаунта, выбор визового центра, категории визы, загрузка фото паспорта, автозаполнение данных и обязательная верификация личности) остаются прежними.