Польша изменила правила подачи на визу для всех категорий белорусов

После прохождения всех этапов регистрации белорусы попадут в список ожидания, а не в календарь записи. В момент, когда появятся свободные даты, системы отправит уведомление на электронную почту. Для бронирования слота дадут 48 часов. Если за указанный период белорусы не выберут время, то заявка из листа ожидания будет удалена.