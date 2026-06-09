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Лукашенко назвал самых зависимых людей

Лукашенко сказал, кто самые зависимые люди.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым, назвал самых зависимых людей. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Самые зависимые люди — это судьи, они зависимы от закона. Тут ни лево, ни право. Вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и Верховные суды, которые вы возглавляете, — заметил глава Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, с подобным живут уже на протяжении долгого времени. Президент, обращаясь к главе Верховного суда Российской Федерации, заметил, что ни в одном законе невозможно все прописать, так как жизнь гораздо многообразнее. Судьям, добавил он, необходимо обладать определенным опытом и судить по справедливости.

Глава государства поблагодарил Игоря Краснова за сотрудничество. Президент доволен добрыми и доверительными отношениями, которые сложились:

— Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно.

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