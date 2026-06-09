Лукашенко назвал самых зависимых людей

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым, назвал самых зависимых людей. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Самые зависимые люди — это судьи, они зависимы от закона. Тут ни лево, ни право. Вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и Верховные суды, которые вы возглавляете, — заметил глава Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, с подобным живут уже на протяжении долгого времени. Президент, обращаясь к главе Верховного суда Российской Федерации, заметил, что ни в одном законе невозможно все прописать, так как жизнь гораздо многообразнее. Судьям, добавил он, необходимо обладать определенным опытом и судить по справедливости.
Глава государства поблагодарил Игоря Краснова за сотрудничество. Президент доволен добрыми и доверительными отношениями, которые сложились:
— Я приветствую и поддерживаю те мероприятия, которые пройдут в Верховном суде. Для нас это очень важно.