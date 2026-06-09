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Оппозиция Армении не согласна с итогами парламентских выборов

Политическая оппозиция Армении заявила, что итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня, не соответствуют действительности из-за массовых хищений голосов избирателей.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Наши голоса были украдены, причем в больших количествах», — приводит «Интерфакс» заявление экс-омбудсмена Армении, главы партии «Крылья единства» Армана Татояна в соцсети. Его политическое движение не смогло преодолеть проходной барьер.

Нарек Карапетян, представляющий партию «Сильная Армения» и являющийся племянником главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, сообщил, что на нескольких избирательных участках уже идет пересчет голосов. По его словам, в результате этой процедуры партия «Процветающая Армения», которую возглавляет бизнесмен Гагик Царукян, может получить недостающие голоса и попасть в новый состав парламента.

«В этом случае оппозиция лишит партию власти единолично решать в парламенте вопросы назначения генерального прокурора, судей, руководителей и членов государственных органов», — заявил Карапетян в видеообращении.

Ранее сама партия «Процветающая Армения» уже сообщала о случаях «кражи» голосов во время подсчета результатов на выборах.

В понедельник Центральная избирательная комиссия обнародовала уточненные данные голосования. Согласно этим цифрам, партия Царукяна набрала 3,996%, что не позволило ей преодолеть 4-процентный проходной барьер. Для прохождения в парламент партии не хватило примерно 60 голосов.

В итоге в парламент прошли три политические силы: партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,825% голосов), партия «Сильная Армения» главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна (23,281%) и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,934%).

Общественно-политическая инициатива «Аякве», поддерживающая на выборах партию «Сильная Армения», выступила с жестким заявлением. По мнению движения, предварительные итоги голосования не соответствуют реальной воле граждан, избирательный процесс проходил в крайне неравных условиях, а оппозиционные лидеры столкнулись с политическим преследованием.

В «Аякве» перечислили нарушения, которые, по их данным, сопровождали кампанию: в предвыборный период задерживали оппозиционеров, власти массово задействовали административный ресурс, а голосование проходило в атмосфере страха. Отдельно активисты указали на выступления Никола Пашиняна: на агитационных митингах он озвучивал адресные угрозы и вел пропаганду ненависти. Также отмечается, что государственных служащих запугивали и требовали голосовать за правящую силу. Кроме того, в избирательный процесс открыто вмешивались высокопоставленные должностные лица иностранных государств, поддерживая действующий режим.

«Выборы не были свободными и справедливыми, поэтому считаем необходимым последовательно оспаривать их результаты в Конституционном суде с перспективой их отмены и проведения новых выборов», — говорится в заявлении «Аякве».

Параллельно с этим свою позицию обозначил Европейский союз. В ЕС призвали всех участников политического процесса уважать результаты голосования и отметили, что итоги выборов демонстрируют приверженность Армении более тесным связям с Европой. В Брюсселе утверждают, что избирательная кампания и само голосование проходили в условиях «беспрецедентного вмешательства» со стороны России.

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