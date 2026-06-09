Оппозиция Армении не согласна с итогами парламентских выборов

В «Аякве» перечислили нарушения, которые, по их данным, сопровождали кампанию: в предвыборный период задерживали оппозиционеров, власти массово задействовали административный ресурс, а голосование проходило в атмосфере страха. Отдельно активисты указали на выступления Никола Пашиняна: на агитационных митингах он озвучивал адресные угрозы и вел пропаганду ненависти. Также отмечается, что государственных служащих запугивали и требовали голосовать за правящую силу. Кроме того, в избирательный процесс открыто вмешивались высокопоставленные должностные лица иностранных государств, поддерживая действующий режим.