Оппозиция Армении не согласна с итогами парламентских выборов

«Наши голоса были украдены, причем в больших количествах», — приводит «Интерфакс» заявление экс-омбудсмена Армении, главы партии «Крылья единства» Армана Татояна в соцсети. Его политическое движение не смогло преодолеть проходной барьер.
Нарек Карапетян, представляющий партию «Сильная Армения» и являющийся племянником главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, сообщил, что на нескольких избирательных участках уже идет пересчет голосов. По его словам, в результате этой процедуры партия «Процветающая Армения», которую возглавляет бизнесмен Гагик Царукян, может получить недостающие голоса и попасть в новый состав парламента.
«В этом случае оппозиция лишит партию власти единолично решать в парламенте вопросы назначения генерального прокурора, судей, руководителей и членов государственных органов», — заявил Карапетян в видеообращении.
Ранее сама партия «Процветающая Армения» уже сообщала о случаях «кражи» голосов во время подсчета результатов на выборах.
В понедельник Центральная избирательная комиссия обнародовала уточненные данные голосования. Согласно этим цифрам, партия Царукяна набрала 3,996%, что не позволило ей преодолеть 4-процентный проходной барьер. Для прохождения в парламент партии не хватило примерно 60 голосов.
В итоге в парламент прошли три политические силы: партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» (49,825% голосов), партия «Сильная Армения» главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна (23,281%) и блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна (9,934%).
Общественно-политическая инициатива «Аякве», поддерживающая на выборах партию «Сильная Армения», выступила с жестким заявлением. По мнению движения, предварительные итоги голосования не соответствуют реальной воле граждан, избирательный процесс проходил в крайне неравных условиях, а оппозиционные лидеры столкнулись с политическим преследованием.
В «Аякве» перечислили нарушения, которые, по их данным, сопровождали кампанию: в предвыборный период задерживали оппозиционеров, власти массово задействовали административный ресурс, а голосование проходило в атмосфере страха. Отдельно активисты указали на выступления Никола Пашиняна: на агитационных митингах он озвучивал адресные угрозы и вел пропаганду ненависти. Также отмечается, что государственных служащих запугивали и требовали голосовать за правящую силу. Кроме того, в избирательный процесс открыто вмешивались высокопоставленные должностные лица иностранных государств, поддерживая действующий режим.
«Выборы не были свободными и справедливыми, поэтому считаем необходимым последовательно оспаривать их результаты в Конституционном суде с перспективой их отмены и проведения новых выборов», — говорится в заявлении «Аякве».
Параллельно с этим свою позицию обозначил Европейский союз. В ЕС призвали всех участников политического процесса уважать результаты голосования и отметили, что итоги выборов демонстрируют приверженность Армении более тесным связям с Европой. В Брюсселе утверждают, что избирательная кампания и само голосование проходили в условиях «беспрецедентного вмешательства» со стороны России.