CNN: Трамп 37 раз заявлял, что сделка с Ираном не за горами

В статье говорится, что 7 апреля Трамп сообщил в соцсетях, что стороны «продвинулись очень далеко», но им потребуется две недели, чтобы «окончательно согласовать сделку». С тех пор Трамп два месяца твердит, что «сделка не за горами», а соглашение до сих пор не подписано, подчеркивает издание.
По подсчетам CNN, с учетом периода, предшествовавшего прекращению огня (с 23 марта), Трамп сделал это как минимум 37 раз — в постах в соцсетях, публичных выступлениях и в ходе общения со СМИ. Во всех этих случаях он утверждал, что сделка близка и что Иран «отчаянно» стремится заключить ее.
CNN не видит никаких признаков того, что сегодня словам Трампа можно доверять больше, чем 7 апреля. Канал предполагает, что Трамп продолжает «бредить», потому что пытается успокоить финансовые рынки, либо пытается создать иллюзию наличия соглашения с Ираном. Американский канал призывает больше не воспринимать эти заявления Трампа всерьез.