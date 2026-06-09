CNN: Трамп 37 раз заявлял, что сделка с Ираном не за горами

Прошло больше двух месяцев с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня с Ираном. Тогда он в первый раз заявил, что стороны близки к соглашению. С тех пор он говорил об этом 37 раз, сообщает американский канал CNN.