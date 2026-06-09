Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Трамп 37 раз заявлял, что сделка с Ираном не за горами

Прошло больше двух месяцев с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня с Ираном. Тогда он в первый раз заявил, что стороны близки к соглашению. С тех пор он говорил об этом 37 раз, сообщает американский канал CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что 7 апреля Трамп сообщил в соцсетях, что стороны «продвинулись очень далеко», но им потребуется две недели, чтобы «окончательно согласовать сделку». С тех пор Трамп два месяца твердит, что «сделка не за горами», а соглашение до сих пор не подписано, подчеркивает издание.

По подсчетам CNN, с учетом периода, предшествовавшего прекращению огня (с 23 марта), Трамп сделал это как минимум 37 раз — в постах в соцсетях, публичных выступлениях и в ходе общения со СМИ. Во всех этих случаях он утверждал, что сделка близка и что Иран «отчаянно» стремится заключить ее.

CNN не видит никаких признаков того, что сегодня словам Трампа можно доверять больше, чем 7 апреля. Канал предполагает, что Трамп продолжает «бредить», потому что пытается успокоить финансовые рынки, либо пытается создать иллюзию наличия соглашения с Ираном. Американский канал призывает больше не воспринимать эти заявления Трампа всерьез.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше