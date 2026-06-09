«Прощупывание почвы»: политолог о подготовке США и Ирана к переговорам

Сейчас обе стороны пытаются либо усилить свою переговорную позицию с помощью каких-либо атак, либо начинают заявлять о победе. Победителями они могут представлять себя только в медийном пространстве. Думаю, что за столом переговоров они будут готовы к компромиссам.