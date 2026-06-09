«Прощупывание почвы»: политолог о подготовке США и Ирана к переговорам

Блохин считает, что говорить о запуске полномасштабных переговоров между США и Ираном пока рано.
Очевидно, что в медийном пространстве начался некий диалог, но называть это полномасштабными переговорами пока невозможно. Не исключаю, что началась некая подготовка к переговорам на уровне «прощупывания почвы».
Эксперт обратил внимание, что ультиматумы, которые стороны периодически ставят друг другу и громкие заявления о победе — это часть стратегии по усилению переговорных позиций. Понятно, что ни Вашингтон, ни Тегеран сейчас победить не могут, поэтому переговоры становятся единственным выходом из конфликта, констатирует собеседник Новостей Mail.
Сейчас обе стороны пытаются либо усилить свою переговорную позицию с помощью каких-либо атак, либо начинают заявлять о победе. Победителями они могут представлять себя только в медийном пространстве. Думаю, что за столом переговоров они будут готовы к компромиссам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США в ближайшие две недели заключат соглашение с Ираном. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США продолжат добиваться заключения сделки с Ираном. По информации CNN, Вашингтон и Тегеран ведут активные переговоры.