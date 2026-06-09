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Politico: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией вместо США

Европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине, заявил в понедельник пресс-секретарь канцлера Германии Штефан Корнелиус.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Корнелиус подтвердил, что в Европе готовятся к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным «в тесной координации с США». Он добавил, что сейчас этот процесс «получил новый импульс», пишет европейское бюро Politico.

Издание напоминает, что посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступали посредниками в переговорах между Россией и Украиной с начала 2025 года, но без ощутимых результатов.

Сейчас Европа пытается взять на себя ключевую роль в мирных переговорах, поскольку Вашингтон переключил внимание на завершение войны на Ближнем Востоке.

По словам Корнелиуса, европейские лидеры продолжат обсуждать подход к потенциальным переговорам с Россией на встрече G7 в Эвиане и на саммите Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе. «Нам нужна максимально широкая поддержка со стороны всех европейских партнеров, чтобы действительно продвигаться к миру», — сказал он.

По словам пресс-секретаря Мерца, сейчас европейцы «находятся на стадии переориентации», но они должны «проявить готовность к диалогу с Москвой и договорить об условиях, при которых переговоры могут состояться».

При этом Politico предполагает, что европейские страны, особенно Германия, которые стали крупнейшими военными спонсорами Киева, займут более жесткую позицию на переговорах с Москвой, чем их американские коллеги.

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