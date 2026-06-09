Politico: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией вместо США

По словам Корнелиуса, европейские лидеры продолжат обсуждать подход к потенциальным переговорам с Россией на встрече G7 в Эвиане и на саммите Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе. «Нам нужна максимально широкая поддержка со стороны всех европейских партнеров, чтобы действительно продвигаться к миру», — сказал он.