Politico: Европа готова взять на себя ведущую роль в переговорах с Россией вместо США

Сейчас Европа пытается взять на себя ключевую роль в мирных переговорах, поскольку Вашингтон переключил внимание на завершение войны на Ближнем Востоке.
По словам Корнелиуса, европейские лидеры продолжат обсуждать подход к потенциальным переговорам с Россией на встрече G7 в Эвиане и на саммите Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе. «Нам нужна максимально широкая поддержка со стороны всех европейских партнеров, чтобы действительно продвигаться к миру», — сказал он.
При этом Politico предполагает, что европейские страны, особенно Германия, которые стали крупнейшими военными спонсорами Киева, займут более жесткую позицию на переговорах с Москвой, чем их американские коллеги.