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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 9 июня: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Диалог с США и ЕС по урегулированию конфликта на Украине

РФ сохраняет связь с США по различным каналам.

Страны ЕС пока далеки от готовности быть посредниками в украинском урегулировании.

Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, неправильно и, конечно, для нас это неприемлемо.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Европейцы концентрируются на продолжении войны, а не на переговорах.

Посреднический процесс со стороны США по украинскому урегулированию сейчас поставлен на паузу.

Сейчас посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Телефонный разговор Путина и Трампа при необходимости может быть оперативно согласован, но пока на повестке дня его нет.

США пока не доводили до России детали состоявшегося разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским.

Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Точная дата визита в Россию американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера пока не ясна, но их будут рады видеть в любой момент.

Выборы в Армении

В Кремле отмечают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении.

В Кремле предпочитают дождаться окончательных итогов выборов в Армении, прежде чем поздравлять Пашиняна.

Другие события

9 июня Владимир Путин встретится с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.

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