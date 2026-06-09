Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 9 июня: главное

Диалог с США и ЕС по урегулированию конфликта на Украине
РФ сохраняет связь с США по различным каналам.
Страны ЕС пока далеки от готовности быть посредниками в украинском урегулировании.
Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, неправильно и, конечно, для нас это неприемлемо.
Европейцы концентрируются на продолжении войны, а не на переговорах.
Посреднический процесс со стороны США по украинскому урегулированию сейчас поставлен на паузу.
Сейчас посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами.
Телефонный разговор Путина и Трампа при необходимости может быть оперативно согласован, но пока на повестке дня его нет.
США пока не доводили до России детали состоявшегося разговора Уиткоффа и Кушнера с Зеленским.
Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно.
Точная дата визита в Россию американских переговорщиков по Украине Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера пока не ясна, но их будут рады видеть в любой момент.
Выборы в Армении
В Кремле отмечают многочисленные сообщения о нарушениях на выборах в Армении.
В Кремле предпочитают дождаться окончательных итогов выборов в Армении, прежде чем поздравлять Пашиняна.
Другие события
9 июня Владимир Путин встретится с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.