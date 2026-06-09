Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОДКБ заявила про особенно напряженную обстановку у западных границ Беларуси

ОБКД сказала о напряженной обстановке у западных границ Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

ОДКБ заявила про особенно напряженную обстановку у западных границ Беларуси. Подробности БелТА сообщил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.

По его словам, в зоне ответственности организации, куда входит и Беларусь, помимо существующих, добавляются новые вызовы и угрозы.

— Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ, — уточнил Валерий Семериков.

Основная угроза, пояснил он, исходит от стран так называемой цивилизованной Европы, которая впала в милитаристский и реваншистский угар. Заместитель генсекретаря ОДКБ обратил внимание на устойчивую тенденцию роста военных расходов:

— Большую опасность представляют собой призывы к осуществлению транспортной и экономической блокады Калининграда и Приднестровья.

Тем временем постпред в ООН заявила о росте угрозы нападения на Беларусь.

Узнать больше по теме
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
Читать дальше