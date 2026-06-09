ОДКБ заявила про особенно напряженную обстановку у западных границ Беларуси. Подробности БелТА сообщил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков.
По его словам, в зоне ответственности организации, куда входит и Беларусь, помимо существующих, добавляются новые вызовы и угрозы.
— Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ, — уточнил Валерий Семериков.
Основная угроза, пояснил он, исходит от стран так называемой цивилизованной Европы, которая впала в милитаристский и реваншистский угар. Заместитель генсекретаря ОДКБ обратил внимание на устойчивую тенденцию роста военных расходов:
— Большую опасность представляют собой призывы к осуществлению транспортной и экономической блокады Калининграда и Приднестровья.
Тем временем постпред в ООН заявила о росте угрозы нападения на Беларусь.