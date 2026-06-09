Наступление армии России неумолимо

На сегодняшний день эта дорога простреливается насквозь. Снабжение гарнизона Константиновки, зажатой российскими войсками с трёх сторон, стало практически невозможным, отмечает военкор Александр Коц. Единой обороны в городе больше нет. Она разваливается на изолированные карманы, в которые наши заходят с разных направлений. С падением Константиновки рассыпается южная опора Славянско-Краматорской агломерации, открывается прямой выход на Дружковку и Алексеево-Дружковку, и южный фас Краматорска оказывается голым.