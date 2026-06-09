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Польша отказалась отправлять Украине купленное в кредит оружие

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вооружение, приобретенное по кредитной программе SAFE, не будет направлено на Украину. Соответствующее заявление он сделал в сейме республики.

Источник: AP 2024

Речь идет о механизме предоставления странам Европейского союза долгосрочных займов по низкой процентной ставке для укрепления военной и стратегической инфраструктуры, закупки оружия, а также развития кибер- и оборонных технологий. Накануне Варшава подписала кредитное соглашение, в рамках которого получит около 43,7 млрд евро.

«Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники (на Украину) не попадет», — пояснил Косиняк-Камыш.

Министр подчеркнул, что Фонд поддержки Вооруженных сил Польши, который получает средства по программе SAFE, финансирует исключительно польскую армию. «Так гласит закон, и так это будет реализовано», — добавил он.

В последнее время отношения между Варшавой и Киевом обострились. Поводом, в частности, стало участие Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, а также присвоение почетного наименования «имени героев УПА*» подразделению ВСУ.

После этого польские политики, включая премьер-министра Дональда Туска и бывшего главу государства Леха Валенсу, подвергли его жесткой критике. Кроме того, президент Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла.

* Запрещенная в РФ террористическая организация

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