Польша отказалась отправлять Украине купленное в кредит оружие

В последнее время отношения между Варшавой и Киевом обострились. Поводом, в частности, стало участие Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, а также присвоение почетного наименования «имени героев УПА*» подразделению ВСУ.