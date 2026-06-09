Польша отказалась отправлять Украине купленное в кредит оружие

Речь идет о механизме предоставления странам Европейского союза долгосрочных займов по низкой процентной ставке для укрепления военной и стратегической инфраструктуры, закупки оружия, а также развития кибер- и оборонных технологий. Накануне Варшава подписала кредитное соглашение, в рамках которого получит около 43,7 млрд евро.
«Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники (на Украину) не попадет», — пояснил Косиняк-Камыш.
Министр подчеркнул, что Фонд поддержки Вооруженных сил Польши, который получает средства по программе SAFE, финансирует исключительно польскую армию. «Так гласит закон, и так это будет реализовано», — добавил он.
В последнее время отношения между Варшавой и Киевом обострились. Поводом, в частности, стало участие Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области, а также присвоение почетного наименования «имени героев УПА*» подразделению ВСУ.
После этого польские политики, включая премьер-министра Дональда Туска и бывшего главу государства Леха Валенсу, подвергли его жесткой критике. Кроме того, президент Кароль Навроцкий инициировал процедуру лишения Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого Орла.
* Запрещенная в РФ террористическая организация