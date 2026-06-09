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Губернатор Бочаров принял участие в конференции реготделения «ЕР»

Участники подвели итоги праймериз и определились с делегатами на XXIII съезд партии.

42-я конференция реготделения «Единой России» прошла в Волгограде. Участники подвели итоги праймериз и определились с делегатами на XXIII съезд партии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На конференции выступил глава региона, секретарь реготделения «ЕР» Андрей Бочаров. Он подтвердил, что предложения, которые были озвучены избирателями в ходе встреч с кандидатами в депутаты, станут фундаментом программы партии, с которой она пойдет на выборы. Они будут реализованы в ходе дальнейшей работы.

Всего в предварительном голосовании «ЕР» во все уровни власти на территории региона были зарегистрированы 187 человек, 118 впервые принимали участие в процедуре. Около 20% составила молодежь, 10% — участники СВО.

Конкуренция была высокой: 13 человек на один мандат, в среднем по России — 11. Для участия в дальнейших выборах в Госдуму выдвинулись 53 кандидата.

Ранее дизайн музея СВО обсудили у губернатора Андрея Бочарова.

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