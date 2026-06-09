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В Иране назвали проект резолюции США в МАГАТЭ провокационным

Проект резолюции Соединенных Штатов по ядерной программе Ирана, внесенный на рассмотрение совета управляющих МАГАТЭ, представляет собой очередную попытку обосновать новую агрессию, заявило постпредство Ирана при международных организациях в Вене.

Источник: AP 2024

В дипломатическом представительстве Исламской Республики отметили, что США добиваются принятия в МАГАТЭ провокационной резолюции, включая проверку ущерба, нанесенного иранским ядерным объектам в результате ударов со стороны самих Соединенных Штатов.

«Это выглядит как очередная попытка оправдать новую агрессию, как это уже происходило в июне и ноябре 2025 года», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства Ирана в соцсети Х.

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