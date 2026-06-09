«Это выглядит как очередная попытка оправдать новую агрессию, как это уже происходило в июне и ноябре 2025 года», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте постпредства Ирана в соцсети Х.
В Иране назвали проект резолюции США в МАГАТЭ провокационным
Проект резолюции Соединенных Штатов по ядерной программе Ирана, внесенный на рассмотрение совета управляющих МАГАТЭ, представляет собой очередную попытку обосновать новую агрессию, заявило постпредство Ирана при международных организациях в Вене.