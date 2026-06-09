Afghanistan International: талибы ввели запрет на смартфоны для госслужащих

Руководство «Талибана» запретило членам движения и госслужащим в Афганистане пользоваться смартфонами. За нарушение нового распоряжения чиновникам и представителям силовых структур грозит военный суд, а для контроля за исполнением указа власти создали специальные списки наблюдения с данными владельцев мобильных номеров. Почему талибы решили отказаться от смартфонов, как будут следить за соблюдением запрета и чем новые ограничения могут обернуться для афганского общества — в материале «Газеты.Ru».