Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов

«Такой экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По его итогам планируется проанализировать эффект от введения ограничений в регионах, которые решат ее применить. В субъектах РФ, где эти меры вводиться не будут, сохранится общее регулирование», — говорится в сообщении.