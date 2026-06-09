Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов

«Такой экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По его итогам планируется проанализировать эффект от введения ограничений в регионах, которые решат ее применить. В субъектах РФ, где эти меры вводиться не будут, сохранится общее регулирование», — говорится в сообщении.
Также законом вводится с 1 октября 2026 года обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции. Кроме того, принятые поправки уточняют порядок расчета зоны вокруг образовательных учреждений, в пределах которых запрещается продажа табака и вейпов.
За оборот никотиносодержащей продукции без лицензии в крупном и особо крупном размере будет грозить уголовная ответственность — соответствующий закон также принят депутатами.
«Вейпы отличаются от табака тем, что ароматизаторы формируют привыкание. Они вкусные, заманчивые, и дети на это подсаживаются. Вейпы несут огромный вред здоровью», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях.