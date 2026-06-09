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Регионам разрешили самостоятельно запрещать продажу вейпов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости Крым. Государственная Дума приняла закон, согласно которому регионы РФ смогут вводить на своей территории запрет розничной продажи вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Источник: © РИА Новости

«Такой экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По его итогам планируется проанализировать эффект от введения ограничений в регионах, которые решат ее применить. В субъектах РФ, где эти меры вводиться не будут, сохранится общее регулирование», — говорится в сообщении.

Также законом вводится с 1 октября 2026 года обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции. Кроме того, принятые поправки уточняют порядок расчета зоны вокруг образовательных учреждений, в пределах которых запрещается продажа табака и вейпов.

За оборот никотиносодержащей продукции без лицензии в крупном и особо крупном размере будет грозить уголовная ответственность — соответствующий закон также принят депутатами.

«Вейпы отличаются от табака тем, что ароматизаторы формируют привыкание. Они вкусные, заманчивые, и дети на это подсаживаются. Вейпы несут огромный вред здоровью», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что вейпы и сигареты больше не будут продавать на остановках общественного транспорта в России. Соответствующий закон принят депутатами на пленарном заседании во втором и третьем чтениях.

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