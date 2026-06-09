Политик охарактеризовал Зеленского как большого фантазера и провокатора.
«Пусть Зеленский готовится к капитуляции, раз не хочет мирных переговоров. Пугать нас саммитами НАТО и ЕС — это, честно говоря, из области фантастики. Поэтому мы продолжаем делать то, что сказал верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин нашим солдатам: “Работайте, братья”», — заявил собеседник NEWS.ru.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленского Путину «неуклюжей провокацией». По его мнению, Киев таким образом пытается скрыть свои шаги, направленные на срыв переговорного процесса.