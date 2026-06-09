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В Совфеде оценили слова Зеленского о решающих месяцах конфликта

Исход украинского конфликта решают не политические заявления, а действия российских военных на линии боевого соприкосновения. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru. Так сенатор прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который назвал июнь и июль решающими месяцами в кризисе между украинской и российской сторонами.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Политик охарактеризовал Зеленского как большого фантазера и провокатора.

«Пусть Зеленский готовится к капитуляции, раз не хочет мирных переговоров. Пугать нас саммитами НАТО и ЕС — это, честно говоря, из области фантастики. Поэтому мы продолжаем делать то, что сказал верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин нашим солдатам: “Работайте, братья”», — заявил собеседник NEWS.ru.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал открытое письмо Зеленского Путину «неуклюжей провокацией». По его мнению, Киев таким образом пытается скрыть свои шаги, направленные на срыв переговорного процесса.

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