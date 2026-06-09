Украине нужно больше людей, а не вооружения. Мы призываем к справедливому миру, который будет определяться обеими сторонами, участвующими в конфликте.
Его комментарии перекликаются с позицией премьер-министра Болгарии Румена Радева. Он неоднократно говорил, что исход будет решаться не на поле боя, и выступал против военной поддержки Киева Евросоюзом. Радев также призвал к отмене санкций против России на том основании, что они наносят ущерб европейской экономике. Премьер-министр, вступивший в должность в мае, пообещал усилить роль Болгарии в принятии общеевропейских решений.
Bloomberg отмечает, что Болгария является одним из крупнейших в ЕС производителей боеприпасов советского образца, которые «имели решающее значение» для Украины в первые дни конфликта. Хотя тогда болгарское правительство официально отказалось предоставлять прямую военную помощь Киеву, болгарские снаряды попадали на линию фронта через экспорт в другие страны ЕС, говорится в статье.
С 2022 года Болгария отправила на Украину 13 траншей военной помощи, но сохранила их стоимость и содержание в тайне, уточняет Bloomberg.