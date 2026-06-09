Его комментарии перекликаются с позицией премьер-министра Болгарии Румена Радева. Он неоднократно говорил, что исход будет решаться не на поле боя, и выступал против военной поддержки Киева Евросоюзом. Радев также призвал к отмене санкций против России на том основании, что они наносят ущерб европейской экономике. Премьер-министр, вступивший в должность в мае, пообещал усилить роль Болгарии в принятии общеевропейских решений.