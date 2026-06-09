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Bloomberg: новое правительство Болгарии прекратит поставки оружия Украине

Недавно назначенное правительство Болгарии планирует прекратить поставки оружия Украине, вопреки попыткам Европы усилить давление на Россию.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Украине нужно больше людей, а не вооружения. Мы призываем к справедливому миру, который будет определяться обеими сторонами, участвующими в конфликте.

Димитар Стоянов
министр обороны Болгарии

Кроме того, Стоянов отметил «чрезвычайно важную» роль ЕС в мирном процессе. Но он подчеркнул, что блоку «было бы трудно выполнять роль посредника, поскольку Евросоюз оказывает помощь Украине в этом конфликте», сообщает агентство Bloomberg.

Его комментарии перекликаются с позицией премьер-министра Болгарии Румена Радева. Он неоднократно говорил, что исход будет решаться не на поле боя, и выступал против военной поддержки Киева Евросоюзом. Радев также призвал к отмене санкций против России на том основании, что они наносят ущерб европейской экономике. Премьер-министр, вступивший в должность в мае, пообещал усилить роль Болгарии в принятии общеевропейских решений.

Bloomberg отмечает, что Болгария является одним из крупнейших в ЕС производителей боеприпасов советского образца, которые «имели решающее значение» для Украины в первые дни конфликта. Хотя тогда болгарское правительство официально отказалось предоставлять прямую военную помощь Киеву, болгарские снаряды попадали на линию фронта через экспорт в другие страны ЕС, говорится в статье.

С 2022 года Болгария отправила на Украину 13 траншей военной помощи, но сохранила их стоимость и содержание в тайне, уточняет Bloomberg.

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