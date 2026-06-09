В Керчи выбрали нового мэра

Прежний глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию в начале мая, сообщал глава республики Сергей Аксенов.
«Депутаты Керченского городского совета поддержали кандидатуру Ивана Кошеля на должность главы администрации города», — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, перед новым руководителем стоят задачи, требующие системного подхода и максимальной отдачи, четкой координации всех муниципальных служб.
«Керчь — древнейший город России, восточные ворота Крыма с колоссальным историческим, экономическим и туристическим потенциалом. Важно, чтобы город динамично развивался во всех сферах, стал самостоятельным центром притяжения», — подчеркнул Гоцанюк.