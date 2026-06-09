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В Керчи выбрали нового мэра

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Новым мэром города Керчь в восточном Крыму избран Иван Кошель, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Источник: Администрация города Керчи

Прежний глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении по собственному желанию в начале мая, сообщал глава республики Сергей Аксенов.

«Депутаты Керченского городского совета поддержали кандидатуру Ивана Кошеля на должность главы администрации города», — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

По его словам, перед новым руководителем стоят задачи, требующие системного подхода и максимальной отдачи, четкой координации всех муниципальных служб.

«Керчь — древнейший город России, восточные ворота Крыма с колоссальным историческим, экономическим и туристическим потенциалом. Важно, чтобы город динамично развивался во всех сферах, стал самостоятельным центром притяжения», — подчеркнул Гоцанюк.

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