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Новый пакет санкций ЕС: РФ запретят поставки танкеров для СПГ

Еврокомиссия готовит 21-й пакет санкций против России. В него войдет предложение ограничить поставки танкеров для сжиженного природного газа (СПГ). Об этом во вторник заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы предлагаем ограничить продажу СПГ-танкеров России, как мы ранее поступили с нефтяными танкерами», — цитирует главу ЕК «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к очередному раунду ограничений против России. Как заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью, работа над 21-м пакетом санкций вышла на финишную прямую. По ее словам, внутренние согласования в ЕК планируется завершить уже на текущей неделе. После этого документ передадут на рассмотрение Совета ЕС.

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