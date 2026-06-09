Новый пакет санкций ЕС: РФ запретят поставки танкеров для СПГ

«Мы предлагаем ограничить продажу СПГ-танкеров России, как мы ранее поступили с нефтяными танкерами», — цитирует главу ЕК «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Евросоюз готовится к очередному раунду ограничений против России. Как заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью, работа над 21-м пакетом санкций вышла на финишную прямую. По ее словам, внутренние согласования в ЕК планируется завершить уже на текущей неделе. После этого документ передадут на рассмотрение Совета ЕС.
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